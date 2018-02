Vendas no comércio paulistano sobem 4,7% em janeiro

As vendas no comércio da capital paulista cresceram em média 4,7% em janeiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo o Balanço de Vendas da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), divulgado hoje (2). Esse foi o nono mês seguido de alta e a primeira vez que janeiro registra resultado positivo desde 2014. As vendas a prazo aumentaram 6,8% e as à vista, 2,5%.

“O resultado é animador e ajuda a recuperar a perda de janeiro de 2017, quando o movimento caiu 5%. Percebemos uma melhora no desempenho de vestuários, calçados e adereços, provocada pela elevação das temperaturas”, disse o economista da ACSP Marcel Solimeo.

Segundo a entidade, a tendência para os próximos meses é de crescimentos similares ao de janeiro. No entanto, o desempenho pode ser afetado, segundo a ACSP, pela votação da reforma da Previdência,

mudanças na política econômica norte-americana e a corrida eleitoral brasileira, que poderão alterar o humor dos mercados, o câmbio e os juros futuros, e ter reflexos nas vendas, principalmente nas a prazo.