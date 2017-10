Vendas na capital paulista caem 5,9% em setembro, diz ACSP

O comércio na cidade de São Paulo encerrou o mês com queda de 5,9% nas vendas à vista e a prazo, em relação ao mês anterior, de acordo com levantamento da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

De acordo com o balanço de vendas da ACSP, o sistema à vista teve recuo de 14,7% na comparação com o mês de agosto, que contou com o Dia dos Pais, liquidações de inverno e dois dias úteis a mais. As vendas a prazo, por outro lado, registraram alta de 2,9%, motivadas por juros menores e prazos mais longos.

Em contrapartida, o levantamento indica que, em relação a setembro do ano passado, houve alta de 3,8% no comércio paulistano, somando-se as vendas à vista e a prazo. O aumento salarial e a queda da inflação favoreceram as vendas à vista, que avançaram 3,9%, e a prazo, que cresceram 3,6%.

No acumulado do ano, o comércio da capital teve retração de 0,7%. Mas, para a ACSP, as quedas no varejo tendem à estabilização, com expectativa de recuperação até o fim de 2017.

Para o mês de outubro, devido ao Dia das Crianças, a expectativa é de crescimento de 3% em relação ao mesmo período de 2016, motivada pela venda de presentes de pequeno valor, como brinquedos, roupas e calçados, e também pelo setor turístico, que pode movimentar o comércio com viagens no feriado prolongado.

