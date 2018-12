Vendas em supermercados têm alta real de 3,33% em novembro

As vendas dos supermercados brasileiros tiveram alta real de 3,33% em novembro na comparação com o mesmo mês de 2017, conforme dados do Índice Nacional de Vendas, da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). O índice é deflacionado pelo IPCA/IBGE.

Na comparação com outubro, as vendas aumentaram 5,36%. Com o resultado de novembro, o setor acumula alta real de 1,97% nas vendas em 11 meses.

Apesar de uma aceleração do crescimento nos meses finais de 2018, o ano acabou frustrando as expectativas da Abras. A previsão inicial da entidade era de crescimento de 3% nas vendas, projeção que mais tarde foi revisada para 2,5%. Agora, a Abras considera que o crescimento entre janeiro e dezembro deve se manter na faixa dos 2%.

Em valores nominais, ou seja, sem desconto da inflação, as vendas de novembro foram 7,51% maiores do que as do mesmo mês de 2017. O resultado de janeiro a novembro em termos nominais é um crescimento de 5,58%.