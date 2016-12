QUEDA NAS VENDAS | Segunda, 26 de Dezembro de 2016 - 13:46 Vendas em shoppings no Natal caíram 3%, diz associação Apesar do resultado negativo, o Natal continua sendo a principal data para o varejo, segundo a entidade. Ao longo de 2016, a redução nominal no setor foi de 3,2%, o correspondente a R$ 140,5 bilhões