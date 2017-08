Vendas do varejo crescem 2,9% em São Paulo

Movimento no comércio da Rua 25 de Março no mês do Natal / Rovena Rosa/Agência Brasil

As lojas do comércio varejista da cidade de São Paulo registraram crescimento médio de 2,9% nas vendas efetuadas no primeira quinzena de agosto em comparação com o mesmo período de 2016. Os negócios pagos à vista aumentaram 2,4% e as compras parceladas, 3,4%, segundo o Balanço de Vendas da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

Essa foi a quinta alta seguida e “os números são animadores”, classificou em nota o presidente da ACSP, Alencar Burti, que também é presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp).

Para ele, o período de recessão já ficou para trás, apesar de a recuperação ainda ser lenta. “Não é um desempenho que recupera a perda média de 9,5% no mesmo período de 2016, mas são números extremamente favoráveis”, explicou.

Dia dos Pais

Na comparação com a primeira quinzena de julho, no entanto, o movimento teve leve recuo médio de 0,08%, resultado que reflete retração de 4% nas vendas a prazo. Já as negociações à vista aumentaram 2,5%, impulsionadas pelas compras de presentes para o Dia dos Pais.

Com o fim do saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), cujo último lote termina neste mês, Burti considera que “o mercado vai ficar mais dependente dos cortes nos juros” da taxa Selic.

