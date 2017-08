Vendas do varejo avançam 0,5% em julho, diz Boa Vista SCPC

As vendas do varejo em todo o território nacional cresceram 0,5% em julho na comparação com junho, na avaliação com ajuste sazonal, mostrou o indicador Movimento do Comércio, elaborado pela Boa Vista SCPC. Já em relação a julho de 2016, foi apurado aumento de 0,9%.

Apesar do desempenho positivo nas comparações mensais, tanto na margem quanto anual, a análise do acumulado em 12 meses (de agosto de 2016 até julho de 2017) ante o período correspondente anterior ainda aponta retração de 2,8%.

"Desde novembro de 2016, o indicador do varejo vem gradualmente se recuperando quando observado na aferição acumulada em 12 meses", afirma a Boa Vista em nota. "Contudo, para as próximas aferições aguardam-se resultados mais otimistas, uma vez que os efeitos da redução de juros iniciada no terceiro trimestre de 2016 devem ser observados com maior intensidade", completa a entidade, que também espera avanço dos níveis de renda e continuidade da redução do nível de preços.

Setores

Entre os setores que tiveram melhor desempenho na margem, o destaque ficou com "Móveis e Eletrodomésticos", cuja alta foi de 1,6% descontados efeitos sazonais. Na sequência aparecem "Supermercados, Alimentos e Bebidas", com avanço de 0,5%; "Combustíveis e Lubrificantes", com aumento de 0,4%, todos na mesma base de comparação. Já "Tecidos, Vestuários e Calçados" teve desempenho negativo de 1,4%, enquanto "Outros Artigos" tiveram queda de 1,5%, também na comparação mensal com ajuste sazonal.

Na acumulado de 12 meses sem ajuste sazonal, todas as categorias apresentaram queda. O maior recuo ficou com "tecidos, vestuários e calçados" (-7,1%), seguido por "outros artigos" (-5,5%); "móveis e eletrodomésticos" (-3,2%); "combustíveis e lubrificantes" (-3,1%); e "supermercados e alimentos" (-1,0%).

