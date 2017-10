Vendas do comércio do Rio registram queda de 5,9% em setembro

As vendas do comércio lojista do Rio de Janeiro tiveram uma queda de 5,9% em setembro em comparação com o mesmo mês de 2016, de acordo com a pesquisa Termômetro de Vendas divulgada mensalmente pelo Centro de Estudos do Clube de Diretores Lojistas do Rio (CDLRio), que abrange cerca de 750 estabelecimentos comerciais do município. É o nono mês consecutivo de resultado negativo das vendas. No acumulado dos nove meses do ano (janeiro/setembro), houve uma queda de 7,6% em relação ao ano passado.

O presidente do CDLRio, Aldo Gonçalves, diz que setembro é um mês “imprensado” pelo Dia dos Pais, em agosto, e o Dia Das Crianças, em outubro, duas das grandes datas comemorativas para o comércio lojista, que também não atingiram as expectativas do comércio, “refletindo a atual crise econômica”.

No ramo de bens não duráveis, em relação às vendas conforme a localização dos estabelecimentos comerciais, as lojas da zona sul venderam 0,2% a mais, as do centro 15,2% a menos e as da zona norte, 4,9% a menos. No de bens duráveis, as lojas do centro tiveram queda de 7,6% no faturamento, as da zona norte, 6,5% e as da zona sul, 4,5%.

SPC

A pesquisa mostra também que a inadimplência no comércio carioca cresceu 0,7% em setembro em relação ao mesmo mês do ano passado. É o menor índice para o mês desde 2015, de acordo com os registros do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) do Clube de Diretores Lojistas.

As dívidas quitadas (índice que mostra o número de consumidores que colocaram em dia seus compromissos atrasados) no comércio lojista da cidade do Rio de Janeiro diminuíram 1,8% e as consultas (item que indica o movimento do comércio) caíram 9,2%. Em relação ao mês anterior (agosto), as consultas e as dívidas quitadas caíram, respectivamente, 0,5% e 2,2% e a inadimplência cresceu 0,5%.