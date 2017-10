Vendas do comércio crescem 1,5% em setembro ante agosto, diz Boa Vista SCPC

As vendas do comércio varejista cresceram 1,5% em setembro em relação a agosto, com ajuste sazonal, segundo a Boa Vista SCPC. Em relação ao nono mês de 2016, sem ajuste, houve aumento de 5,5%.

No acumulado em 12 meses terminados em setembro, houve queda de 2,1%, porém cada vez mais o índice nessa base de comparação vem diminuindo a intensidade de recuo, conforme a instituição. "Desde novembro de 2016 o indicador do comércio vem gradualmente se recuperando", conforme a nota.

A equipe econômica da Boa Vista espera que o cenário mais favorável para crédito, que inclui recuo na taxa de juros e melhora na renda e no emprego, mantenha-se crescente pelos próximos meses, retomando patamares positivos das vendas varejistas.

O setor de móveis e eletrodomésticos foi o que apresentou o maior crescimento, de 2,8%, em setembro em relação a agosto. Porém, em 12 meses, a taxa acumulada ficou em negativa em 2,5%.

O segmento de tecidos, vestuários e calçados apresentou queda de 0,8% no mês, enquanto na comparação em 12 meses houve recuo de 4,8%.

A atividade do setor de supermercados, alimentos e bebidas mostrou expansão de 0,5% em setembro no confronto com agosto. Já a variação acumulada em 12 meses ficou estável (zero).

Na margem, o maior declínio foi apurado no segmento de combustíveis e lubrificantes (-1,2%). Em 12 meses finalizados em setembro, a queda foi ainda mais intensa, de 3,3%.