Vendas de veículos recuam 3,63% em abril, aponta a Fenabrave

Balanço divulgado nesta terça-feira, 2, pela Fenabrave, entidade que abriga as concessionárias de veículos, mostra que o ritmo de vendas do setor melhorou no mês passado, mas, prejudicado por um calendário curto - com cinco dias a menos do que março -, o resultado consolidado do mercado automotivo voltou a ficar em terreno negativo.

No total, 156,9 mil veículos foram vendidos em abril, o que corresponde a uma queda de 17,02% na comparação com março - em conta que inclui carros de passeio, utilitários leves (como vans e picapes), caminhões e ônibus. Em relação ao volume de igual período do ano passado, a queda foi menor, de 3,63%.

Os dois feriados do mês - Sexta-feira Santa e Tiradentes - foram, contudo, determinantes ao resultado negativo de abril, já que na média diária, que anula o efeito do calendário mais curto, as vendas subiram de 8,2 mil para 8,7 mil de um mês para outro - ou seja, praticamente 500 unidades a mais a cada dia útil.

Se considerados apenas os carros de passeio e utilitários leves, as concessionárias comercializaram 8,5 mil unidades a cada dia que abriram as portas no mês passado, 458 a mais do que março e a melhor média diária desde o início do ano.

Apesar disso, o mercado ainda mostra queda no acumulado de 2017. De janeiro a abril, houve redução de 2,37% no total de veículos emplacados, que somou 628,9 mil unidades nos quatro primeiros meses do ano.

