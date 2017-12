Vendas de veículos novos sobem 14,63% em novembro

No sétimo mês consecutivo de crescimento no comparativo interanual, as vendas de veículos novos no País subiram 14,63% em novembro, ante igual período de 2016, conforme balanço divulgado nesta sexta-feira, 1, pela Fenabrave, entidade que representa as concessionárias de automóveis.

Entre carros de passeios, utilitários leves - como picapes e vans -, caminhões e ônibus, 204,2 mil unidades foram emplacadas no mês passado, o que significa uma alta de 0,66% ante outubro. No acumulado dos 11 primeiros meses do ano, o crescimento é de 9,8% em relação ao mesmo período de 2016, num total de 2,03 milhões de veículos.

Todas as categorias do mercado automotivo ficaram no azul em novembro. Na maior delas, a de carros de passeio e utilitários leves, a alta chegou a 13,66% na comparação com novembro de 2016, para 197,2 mil unidades comercializadas no mês passado.

Na mesma base comparativa, as vendas de caminhões cresceram 45,45%, chegando a 5,5 mil unidades em novembro, enquanto as de ônibus subiram 80,07%, para 1,4 mil.

Ao comentar os números, o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, disse, em nota, que os resultados de novembro confirmam as expectativas de recuperação do setor. "A alta nos índices de confiança e a contínua queda na inadimplência, que registrou o menor índice desde 2011, fizeram com que o comprador voltasse às concessionárias", comentou o executivo, também citando influência positiva da maior oferta de crédito.