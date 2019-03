Vendas de veículos na China mantêm fraqueza no 1º bimestre

As vendas de carros na China se mantiveram em queda no primeiro bimestre, acumulando perdas por oito meses consecutivos.

Dados da associação chinesa de montadoras mostram que as vendas de veículos no primeiro bimestre do ano - que incluem o resultado do feriado do ano-novo lunar - totalizaram 3,85 milhões de unidades, volume 15% menor que o de igual período de 2018.

Apenas as vendas de veículos comerciais subiram 2% no bimestre, a 608 mil unidades, mas os de carros de passageiros sofreram tombo de 18%, a 3,24 milhões de unidades.

Os últimos números chineses ampliam o momento negativo do maior mercado de veículos do mundo, onde as vendas do segundo semestre de 2018 foram 11% menores do que do mesmo intervalo de 2017. Fonte: Dow Jones Newswires.