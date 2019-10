Vendas de veículos cresceram 6,6% no Estado em setembro

Somente em setembro as vendas de automóveis somaram 4.808 unidades em MS, aumento de 12,8% em comparação com o mês de setembro/2018 que teve 4.259 unidades comercializadas - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A venda de veículos novos em Mato Grosso do Sul neste ano avançou 6,6%. Os dados são da Fenabrave-MS e apontam que foram comercializados 43.248 unidades em 2019, diante de 40.570 do mesmo período do ano passado.

Somente em setembro as vendas de automóveis somaram 4.808 unidades em MS, aumento de 12,8% em comparação com o mês de setembro/2018 que teve 4.259 unidades comercializadas.

Em Campo Grande os resultados para o ano também foram positivos de 20.596 unidades vendidas, alta de 5,7% diante de 2018 com 19.482 veículos. No mês passado os negócios também tiveram leve melhora nas revendas campo-grandenses com 2.289 veículos negociados.