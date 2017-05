Vendas de veículos caem 17,1% em abril ante março, diz Anfavea

A venda de veículos novos no Brasil alcançou 156,8 mil unidades em abril, baixa de 3,7% em comparação com igual mês do ano passado e queda de 17,1% sobre o resultado de março, informou nesta sexta-feira, 5, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). No acumulado do ano até abril, o mercado caiu 2,4% em relação a igual período do ano anterior, para 628,9 mil unidades, entre automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.

Por segmento, as vendas de automóveis e comerciais leves, juntos, somaram 152,6 mil unidades em abril, retração de 3,3% em relação a abril de 2016 e de 17,1% ante o volume do mês anterior. Os emplacamentos destes dois segmentos acumulam, de janeiro a abril, recuo de 1,6% sobre igual intervalo do ano passado, para 613,2 mil unidades.

Entre os pesados, foram 3,4 mil caminhões vendidos no quarto mês do ano, baixa de 17,4% ante igual mês do ano passado e recuo de 15,5% sobre o resultado de março. No acumulado do ano, o segmento acumula retração de 24,1%, para 13,1 mil unidades. No caso dos ônibus, as montadoras venderam 787 unidades em abril, queda de 14,1% sobre o resultado de igual mês do ano passado e tombo de 8,2% em relação a março. A queda no acumulado do ano é de 29,2%, para 2,5 mil unidades.

Estoques

Com a demanda por veículos ainda reprimida, o setor permanece com estoques elevados. Os pátios das montadoras e das concessionárias terminaram abril com 216,4 mil veículos à espera de um comprador. O estoque é suficiente para 41 dias de venda, considerando o ritmo das vendas registrado em abril.

Um mês antes, o número de veículos encalhados era de 220 mil, suficiente para 42 dias de vendas, também considerando o ritmo de abril. Segundo a Anfavea, o ideal é que os estoques sustentem cerca de 30 dias de vendas.

