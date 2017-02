Vendas de papelão ondulado sobem 5,5% em janeiro ante jan/16, diz prévia da ABPO

Em janeiro deste ano, as vendas de papelão ondulado utilizados em embalagens - caixas, acessórios e chapas - cresceram 5,51% na comparação com janeiro de 2016 e 5,00% ante dezembro de 2016, para 272,026 mil toneladas. Os dados referentes ao mês de janeiro ainda são prévios e foram divulgados na manhã desta quinta-feira, 9, pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO).

No dia 2 de fevereiro, o diretor geral da Klabin, Fabio Schvartsman, já havia antecipado que os números da ABPO viriam positivos sobre janeiro. Segundo ele, em teleconferência com analistas e investidores, a demanda em janeiro foi forte e a entrada de pedidos para fevereiro e março já demonstra forte desempenho das vendas de papéis para embalagens. "A entrada de pedidos continua forte em fevereiro e março", disse o executivo, à época.

No ano de 2016, as vendas de papelão ondulado utilizados em embalagens - caixas, acessórios e chapas - caíram 2,27% na comparação com 2015, para 3,256 milhões de toneladas, segundo a ABPO.

Veja Também

Comentários