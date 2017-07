Vendas de papelão ondulado sobem 2,32% em junho ante junho de 2016, diz ABPO

As vendas de papelão ondulado utilizado em embalagens - caixas, acessórios e chapas - cresceram 2,32% em junho de 2017 na comparação com junho de 2016, para 281,976 mil toneladas. Na comparação com o mês exatamente anterior, maio, as vendas caíram 1,85%. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO) nesta segunda-feira, 31.

No total do primeiro semestre de 2017, as vendas de papelão ondulado acumulam uma alta de 3,16% ante o mesmo período do ano passado, com 1,643 milhão de toneladas.

Em 2017, apenas o mês de abril registrou queda nas vendas ante igual intervalo de 2016, de 4,33%. Em janeiro, o crescimento foi de 5,33%, em fevereiro de 3,06%, em março de 6,88%, em maio de 5,75% e em junho de 2,32%.

