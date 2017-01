Vendas de papelão ondulado recuam 2,27% em 2016 ante 2015, diz ABPO

No ano de 2016, as vendas de papelão ondulado utilizados em embalagens - caixas, acessórios e chapas - caíram 2,27% na comparação com 2015, para 3,256 milhões de toneladas. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 31, pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO) e são os números finais, mais atualizados, referentes ao ano passado. No dia 9 de janeiro, a associação já havia reportado dados prévios.

Somente em dezembro foram vendidas 259,081 mil toneladas, uma queda de 2,66% na comparação com mesmo mês de 2015. Em relação a novembro de 2016, o recuo foi de 6,95%.

Dezembro foi o quarto mês consecutivo de queda nas vendas na comparação com iguais períodos de 2015. Em novembro, a baixa foi de 2,13%, em outubro, de 7,58%, e em setembro, de 3,06%, ante alta de 3,06% em agosto, de 0,05% em julho e de 3,02% em junho.

