Vendas de papelão ondulado crescem 7,07% em março, mostra prévia da ABPO

Em março de 2017, as vendas de papelão ondulado utilizados em embalagens - caixas, acessórios e chapas - cresceram 7,07% na comparação com março de 2016 e na comparação com o mês exatamente anterior, fevereiro, a alta foi ainda superior, de 15,79%, para 292,153 mil toneladas. Os dados referentes ao mês de março são prévios e foram divulgados nesta segunda-feira, 10, pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO).

Na soma dos três primeiros meses de 2017, as vendas de papelão ondulado sobem 5,23% na comparação com igual intervalo de 2016, para 816,039 mil toneladas.

