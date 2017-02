Vendas de papelão ondulado crescem 5,33% em janeiro, diz ABPO

Em janeiro de 2017, as vendas de papelão ondulado utilizados em embalagens - caixas, acessórios e chapas - cresceram 5,33% na comparação com janeiro de 2016 e 4,82% ante dezembro de 2016, para 271,572 mil toneladas. Os dados são os finais referentes ao mês de janeiro e foram divulgados nesta sexta-feira, 24, pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO), que já havia reportado no dia 9 de fevereiro a prévia dos dados, com avanço de 5,51%.

No ano de 2016, as vendas de papelão ondulado utilizados em embalagens - caixas, acessórios e chapas - caíram 2,27% na comparação com 2015, para 3,256 milhões de toneladas, segundo a ABPO.

