Vendas de papelão ondulado crescem 2,60% em julho ante julho de 2016, diz ABPO

Em julho de 2017, as vendas de papelão ondulado utilizados em embalagens - caixas, acessórios e chapas - cresceram 2,60% na comparação com julho de 2016 e 2,23% ante junho de 2017, para 288,258 mil toneladas. Os dados são prévios e foram divulgados nesta quarta-feira, 9, pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO). No acumulado de janeiro a julho de 2017, as vendas de papelão ondulado sobem 3,07%, para 1,932 milhão de toneladas.

A ABPO destacou, em comentário sobre os dados, que o primeiro mês do terceiro trimestre começa com taxa de crescimento bastante superior à média do segundo trimestre, de 1,3%. Diante disso, a associação destaca que as taxas previstas para o terceiro e quarto trimestres avançaram um pouco mais.

Até julho de 2017, a previsão para o terceiro trimestre era de 1,6% e, após revisão, passou para 2,3%. Da mesma forma, a taxa antevista para o quarto trimestre também registrou aceleração, de 2,1% para 2,4%. Para todo o ano de 2017, a ABPO projeta expansão de 2,7%.

"A continuidade do crescimento da expedição de papelão ondulado está em linha com a melhora dos indicadores da confiança empresarial, que avançaram em julho, recuperando parte da perda do mês anterior, ainda que pese a incerteza no terreno político", comentou a empresa, em nota.

