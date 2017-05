Vendas de ovos de Páscoa nos supermercados crescem 16%

A Páscoa deste ano foi mais doce. A revisão do portfólio e a manutenção dos preços, na medida do possível, ajudou. Como reflexo, as vendas de ovos de Páscoa pelo varejo supermercadista nas duas semanas que antecederam o feriado cresceram 16% em relação ao mesmo período de 2016, segundo dados da NeoGrid/Nielsen. Já a comercialização de chocolates em geral, como caixas e barras, tiveram alta de 10,7%.

A estratégia de lançar produtos mais enxutos, com peso menor e apenas repassando a inflação para os preços ajudou a convencer o consumidor. Além disso, a Páscoa deste ano também ocupou um menor espaço nas gôndolas dos supermercados. Como consequência da produção reduzida, a devolução de produtos do varejo diminuiu.

Veja Também

Comentários