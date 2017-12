Vendas de Natal crescem 4,5% em 2017 ante ano anterior, aponta Mastercard

A Mastercard afirma que o Natal de 2017 foi o melhor dos últimos dois anos em relação às vendas e que o cenário tende a se manter no curto prazo - Divulgação

O desempenho do comércio varejista no Brasil na semana que antecedeu o Natal, entre os dias 18 e 24 de dezembro, foi 4,5% superior ao registrado em relação ao período equivalente de 2016, aponta a Mastercard. O movimento foi sustentado pelas vendas de vestuário (3,0%) e supermercados (2,9%), mostram dados do indicador Spending Pulse, elaborado pela empresa de meios de pagamento.

A Mastercard afirma que o Natal de 2017 foi o melhor dos últimos dois anos em relação às vendas e que o cenário tende a se manter no curto prazo. "A perspectiva é de melhora gradativa no comércio varejista e, aos poucos, o consumidor passa a ter uma percepção de mais otimismo no cenário econômico, reflexo da queda na taxa de juros e do desemprego combinado ao aumento no crédito e redução no endividamento das famílias", explica o economista-chefe da Mastercard Advisors no Brasil, Cesar Fukushima.