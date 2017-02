Vendas de materiais de construção no País caem 8,9% em janeiro, diz Abramat

As vendas da indústria de materiais de construção no País em janeiro caíram 8,9% em relação ao mesmo mês do ano passado. Já em comparação com dezembro, houve alta de 1,5%. Nos últimos 12 meses encerrados em janeiro, o faturamento foi 10,9% menor ante os 12 meses anteriores.

Os dados fazem parte de pesquisa divulgada nesta terça-feira, 7, pela Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat). Os números consideram o faturamento deflacionado.

Em janeiro, o nível de emprego na indústria de materiais de construção apresentou recuo de 7,5% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Em relação ao mês de dezembro de 2016, a queda foi de 0,1%.

Em nota, a Abramat observa que as vendas seguem em baixa, porém em um ritmo mais brando do que no ano passado. A associação avalia que o mercado continua retraído em função da permanência do alto desemprego e das condições desfavoráveis de crédito, embora os índices de confiança do empresário tenham melhorado.

"Somente um conjunto de medidas de incentivo à demanda, através de políticas públicas ao setor, a efetivação das reformas estruturais, a redução de juros e a reversão do quadro de desemprego poderão modificar a tendência atual no mercado de materiais de construção", analisa a Abramat.

