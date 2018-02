Vendas de máquinas e equipamentos caem 1,1% em janeiro

As vendas da indústria brasileira de máquinas e equipamentos apresentou queda em janeiro. O resultado no primeiro mês do ano foi de R$ 4,38 bilhões, 1,1% a menos em relação ao mesmo mês do ano passado. Os dados, divulgados hoje (28), são da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).

Já as exportações apresentaram forte crescimento em janeiro. Foram vendidos ao exterior US$ 820,93 milhões, 84,4% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado. De acordo com a Abimaq, o resultado é reflexo do desempenho muito baixo de janeiro de 2017 – o segundo pior resultado desde janeiro de 2006.

“De forma geral, boa parte da melhora observada nos últimos meses das exportações pode ser explicado pelo crescimento da atividade econômica no mundo, e também pela fraca demanda interna, que tem influenciado muitas empresas a manterem suas atividades produtivas nas exportações, ainda que, eventualmente, com rentabilidade reduzida em função do câmbio apreciado”, destacou a entidade em nota.

Os principais destinos das exportações brasileiras de máquinas e equipamentos foram a América Latina, Europa e os Estados Unidos. A participação da América Latina foi menor, em função do aumento da participação dos EUA e, principalmente, da Europa.

A indústria de máquinas e equipamentos terminou o mês de janeiro com 291,2 mil pessoas ocupadas. Na comparação com janeiro de 2017, houve redução de 1.669 postos de trabalho, a 49º queda consecutiva nesse tipo de comparação.