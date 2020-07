Vendas de imóveis cresceram 39% durante a pandemia em MS, diz pesquisa

O mercado imobiliário se mantém aquecido mesmo em momentos de crise - (Foto: Reprodução)

Mesmo com a pandemia, houve um crescimento nos financiamentos imobiliários do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo em Mato Grosso do Sul. O levantamento é da Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança), foi registrado crescimento em Mato Grosso do Sul nos financiamentos imobiliários do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo.

A comercialização de unidades cresceu 39%, de março a maio de 2020 em relação ao ano passado. Foram 808 transações nos três meses de 2019, contra 1.124 neste ano.

O mercado imobiliário se mantém aquecido mesmo em momentos de crise. Na comparação sobre o valor financeiro, os dados comprovam um aumento de 24%, em relação aos meses de janeiro a maio em Mato Grosso do Sul, o que representa um crescimento de R$ 88.076.924. Foram R$ 363.365.199 em negócios em 2019 e R$ 451.442.123 no mesmo período deste ano. Já o número de unidades subiu 27% no mesmo período (1.491 em 2019 e 1904 em 2020).

“O setor imobiliário tem a característica de superar momentos de instabilidade econômica. É um dos investimentos mais seguros em qualquer período. Essa confiança no setor faz com que se mantenha sempre aquecido”, explica o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 14ª Região (CRECI-MS), Eli Rodrigues.

2019:Unidades Valor

jan 288 73.459.078

fev 395 90.131.936

mar 254 55.355.804

abr 250 61.222.601

mai 304 83.195.780

Total: 1.491 363.365.199



2019: Unidades Valor

jan 461 111.113.696

fev 319 75.965.077

mar 381 90.224.844

abr 347 86.468.128

mai 396 87.670.378

Total: 1.904 451.442.123