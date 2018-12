Vendas de cimento sobem 1,7% em novembro no País

As vendas de cimento subiram 1,7% em novembro na comparação com o mesmo mês de 2017, para 4,5 milhões de toneladas, de acordo com dados do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (Snic). Em outubro, o número já havia registrado alta de 5,2%.

O presidente do Snic, Paulo Camillo Penna, se diz otimista com o setor da construção civil, ressaltando que alguns indicadores já apresentam melhoras.

"Tanto o número de lançamento quanto o de vendas de unidades residenciais vem aumentando em diversas regiões do País", afirmou Penna, que espera aumento do consumo de cimento em 2019. Além disso, os estoques de imóveis também estão diminuindo, o que, para o dirigente, deixa o mercado mais otimista para lançamentos e aquece o setor da construção civil.

No acumulado de janeiro a novembro deste ano, porém, as vendas caíram 1,2% em relação ao mesmo período do ano passado, para 48,7 milhões de toneladas, de acordo com dados do Snic. Já as vendas acumuladas em 12 meses recuaram 1,8%, para 52,7 milhões de toneladas.