Vendas de cimento no País crescem 6,4% em fevereiro, diz SNIC

As vendas de cimento no País atingiram 4,1 milhões de toneladas em fevereiro, alta de 6,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior, de acordo com pesquisa publicada nesta sexta-feira, 8, pelo Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (SNIC). No bimestre, as vendas atingiram 8,6 milhões de toneladas, uma alta de 5,4%.

Segundo o sindicato, o crescimento das vendas no mês está relacionado ao maior número de dias úteis, uma vez que o carnaval de 2019 caiu em março, enquanto em 2018 caiu em fevereiro.

Se forem considerados apenas os dias úteis, então as vendas de cimento em fevereiro no País caíram 3,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. Já no bimestre, subiram 0,8%.

O SNIC projeta alta de 3,0% nas vendas de cimento em 2019, impulsionadas pelo reaquecimento do mercado imobiliário e pela possível retomada de grandes obras públicas de infraestrutura.