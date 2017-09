Vendas crescem 3,8% na capital paulista na 1ª quinzena de setembro

As vendas realizadas pelo comércio varejista na capital paulista apresentaram alta de 3,8% na primeira quinzena de setembro em relação ao mesmo período do ano anterior, aponta a Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Na mesma base de comparação, as compras a prazo registraram alta de 5,0%, enquanto os negócios à vista avançaram 2,6%.

"É um bom resultado porque setembro costuma ser um mês fraco para o varejo, por não contar com data comercial e ter feriado, que são fatores que prejudicam o setor na cidade. Mesmo assim, houve um crescimento generalizado", explicou em nota o presidente da ACSP, Alencar Burti. "A economia caminha para uma recuperação consistente, segundo os dados mais atuais, mas é preciso cautela por conta do quadro de incerteza política".

A Associação atribuiu o bom desempenho do comércio paulistano nos 15 primeiros dias de setembro ao alívio inflacionário e à recuperação da massa salarial, assim como à melhora do crédito e queda dos juros, aliados ao alongamento dos prazos. Também foi lembrada a fraca base de comparação, já que, no mesmo período de 2016, o resultado havia sido negativo em 5,3%.

Já na comparação com a primeira quinzena de agosto, foi apurada uma queda de 4,5% nos 15 primeiros dias de setembro. "O sistema a prazo cresceu 6,7%, por conta da queda dos juros e do aumento salarial", relatou a ACSP. "Na contramão, as vendas à vista recuaram 15,6% em função da base forte de comparação, visto que o Dia dos Pais em agosto incentivou a procura por presentes de menor valor comprados à vista". Outro fator que pesou no resultado, explicou a Associação, foi o fato de a primeira quinzena de setembro ter contado com um dia útil a menos.

