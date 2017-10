Venda para Dia das Crianças cresce 2,7% após 2 anos de queda, diz Boa Vista SCPC

As vendas do comércio para o Dia das Crianças aumentaram 2,7% neste ano na comparação com 2016 após recuar dois anos consecutivos na mesma base de comparação (-4,2% em 2016 e -3,4% em 2015), segundo os dados da Boa Vista SCPC.

A instituição pontua que o Dia das Crianças também ficou marcado pelo retorno do maior otimismo do consumidor em suas compras, uma vez que, no Dia dos Pais, houve queda de 0,5% nas vendas varejistas ante 2016. As outras datas comemorativas deste ano, por sua vez, já vinham mostrando crescimento.

"Dessa forma, a elevação segue em linha com a tendência de aumento do comércio e da atividade econômica em geral, ambiente que contempla um reaquecimento gradual do mercado de trabalho e retorno do consumo das famílias", escreve em relatório a Boa Vista SCPC.

O cálculo do volume de vendas para esta data é baseado em uma amostra das consultas realizadas no banco de dados da Boa Vista SCPC com abrangência nacional. O período considerado foi do dia 1º a 12 de outubro.

Veja Também

Comentários