Venda global de veículos deve crescer 1% em 2018, menos que no ano atual

A principal associação automotiva da Alemanha, a VDA, afirmou nesta quarta-feira esperar que o mercado de carros cresça modestamente em 2018, impulsionado pelo avanço na China e na Índia e pela recuperação econômica na América Latina.

A projeção da entidade é que o mercado mundial de carros crescerá cerca de 1% no próximo ano ante o anterior, para 85,7 milhões de veículos. O patamar representa a metade do avanço de 2% esperado para 2017. Além disso, a VDA espera que a produção na indústria alemã cresça 2% no próximo ano, para 16,7 milhões de veículos.

Após vendas fortes em 2017, a VDA afirmou esperar que as vendas de veículos na Alemanha recuem 2% em 2018, para 3,4 milhões de novos veículos registrados. Uma baixa de 5% nas vendas do Reino Unido representaria uma queda de 1% em toda a Europa ocidental, apontou a associação.

As vendas na China, por sua vez, devem continuar a crescer no ritmo de 2%, para 24,6 milhões de veículos no próximo ano. Fonte: Dow Jones Newswires.