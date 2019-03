Venda e lançamento de imóvel caem em janeiro na capital paulista, diz Secovi-SP

O mercado imobiliário começou o ano com diminuição das vendas e dos lançamentos na capital paulista, de acordo com pesquisa realizada pelo Sindicato da Habitação (Secovi-SP).

Os empreendimentos lançados em janeiro somaram 286 unidades residenciais, montante 61,8% abaixo do registrado em janeiro do ano passado. No acumulado de 12 meses, porém, os lançamentos ainda mostram crescimento. Eles chegaram a 32.300 unidades, 2,8% acima do volume registrado nos 12 meses anteriores.

As vendas em janeiro foram de 1.622 unidades, 4,1% menor do que no mesmo mês do ano passado. No acumulado de 12 meses, as vendas chegaram a 29.859 unidades, aumento de 20,9%.

A capital paulista encerrou o mês de janeiro com um estoque de 20.989 moradias, considerando unidades na planta, em obras e recém-construídas. Esse montante é 0,1% menor do que no mesmo mês do ano passado.

A projeção do Secovi-SP para o ano é de crescimento moderado no mercado imobiliário, tendo em vista que as vendas e os lançamentos de 2018 superaram a média histórica. A previsão é de estabilidade no número de unidades lançadas e vendidas, mas com crescimento de até 10% do valor geral de vendas (VGV), devido à maior participação de empreendimentos de alto padrão, mais caros.