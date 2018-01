Venda de veículos produzidos no Brasil para o exterior bate recorde - Reprodução

Com acordos comerciais e facilitação de exportações, o Brasil alcançou vendas recordes de veículo de passageiros para o exterior. Em 2017, US$ 6,7 bilhões foram exportados, número 44% maior que o registrado em 2016. Com as exportações em alta, o setor automotivo pode recuperar parte das perdas e garantir milhares de empregos.

Os dados fazem parte de levantamento do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e foram divulgados nesta terça-feira (2). Segundo a pasta, acordos comerciais bilaterais, como o com a Colômbia, além do novo Portal Único de Comércio Exterior, impulsionaram as vendas.

Principais compradores

O secretário de Comércio Exterior da pasta, Abrão Neto, relatou que os principais destinos foram Argentina (crescimento de 43% frente a 2016); México (+70%); Chile (+98%); Uruguai (+59%); e Colômbia (+50%). “Para todos esses destinos, o Brasil tem acordos de comércio em vigor, o que tem sido preponderante para o aumento das nossas exportações”, afirmou.

Diante desse desempenho, as vendas de produtos manufaturados cresceram 9,4% no ano passado. Além de veículos, houve aumento de exportações de óleos combustíveis, máquinas para terraplanagem, tratores, laminados planos, veículos de carga e outros.