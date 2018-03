Venda de veículos novos cresce 15,67% em fevereiro, revela Fenabrave

Entre os pesados, as vendas de caminhões atingiram 4,1 mil unidades em fevereiro, crescimento de 57,26% ante igual mês do ano passado, mas baixa de 10,6% na comparação de janeiro - Foto: DomTotal

A venda de veículos novos no Brasil cresceu 15,67% em fevereiro ante igual mês do ano passado, para 156,9 mil unidades, em soma que considera automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. O balanço foi divulgado nesta quinta-feira, 1º de março, a Fenabrave, associação que representa as concessionárias.

O volume registrado em fevereiro, no entanto, se comparado a janeiro, apresenta queda de 13,43%. Boa parte da retração se deve ao fato de fevereiro ser um mês com menos dias úteis. No acumulado do ano, as vendas somam 338,1 mil unidades, alta de 19,55% em relação ao primeiro bimestre do ano passado.

Os automóveis e comerciais leves, que representam mais de 90% do setor, registraram 151,6 mil emplacamento no segundo mês de 2018. O resultado corresponde a uma alta de 14,58% em comparação a igual mês de 2017, mas baixa de 13,59% ante janeiro. O ano acumula 327,2 mil unidades, avanço de 18,59%.

Entre os pesados, as vendas de caminhões atingiram 4,1 mil unidades em fevereiro, crescimento de 57,26% ante igual mês do ano passado, mas baixa de 10,6% na comparação de janeiro. O bimestre registrou a venda de 8,6 mil unidades, expansão de 56,71%.

Os ônibus, por sua vez, tiveram 1,1 mil emplacamentos, alta de 71,41% em relação a fevereiro do ano passado. Na comparação com janeiro o segmento praticamente ficou estável, com queda de 0,54%. O ano acumula 2,2 mil unidades vendidas, avanço de 64,25% ante o primeiro bimestre do ano passado.