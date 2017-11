Venda de veículos cresce 27,6% em outubro ante outubro de 2016, diz Anfavea

A venda de veículos novos no Brasil alcançou 202,9 mil unidades em outubro, alta de 27,6% em comparação com igual mês do ano passado e crescimento de 1,8% sobre o resultado de setembro, que teve um dia útil a menos, informou nesta quarta-feira, 8, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). No acumulado do ano, o mercado sobe 9,3% em relação a igual período do ano anterior, para 1.822,86 mil unidades.

Por segmento, as vendas de automóveis e comerciais leves, juntos, somaram 196.942 vendas em outubro, expansão de 27,1% em relação a igual mês de 2016 e de 1,6% ante o volume do mês anterior. Os emplacamentos destes dois segmentos acumulam, de janeiro a outubro, aumento de 9,7% sobre igual intervalo do ano passado, para 1.773.021 unidades.

Entre os pesados, foram 5.029 caminhões vendidos no décimo mês do ano, alta de 46% ante igual mês do ano passado e avanço de 10,8% sobre o resultado de setembro. No acumulado do ano, o segmento acumula retração de 4,5%, para 40.393 unidades.

No caso dos ônibus, as montadoras venderam 886 unidades em outubro, elevação de 51,7% sobre o resultado de igual mês do ano passado e aumento de 2,4% em relação ao nono mês deste ano. No entanto, há queda de 4,4% no acumulado de 2017, para 9.448 unidades.

Estoques

Em relação aos estoques, houve leve elevação entre setembro e outubro, o que o presidente da Anfavea, Antonio Megale, avaliou como uma estabilidade. Os pátios das montadoras e das concessionárias terminaram outubro com 234,1 mil veículos à espera de um comprador.

O estoque é suficiente para 35 dias de venda, considerando o ritmo das vendas registrado em no mês passado. Um mês antes, o número de veículos encalhados era de 224,1 mil, suficiente para 33 dias de vendas, também considerando o ritmo de outubro. Segundo a Anfavea, o ideal é que os estoques sustentem cerca de 30 dias de vendas.