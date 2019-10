Venda de veículos cresce 10,1% em setembro ante setembro de 2018, diz Anfavea

A venda de veículos cresceu 10,1% em setembro ante igual mês do ano passado, informou nesta segunda-feira, 7, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Foram 234,8 mil unidades vendidas no mercado interno, em balanço que soma os segmentos de automóveis, comerciais leves e unidades.

O desempenho do mês passado divulgado pela Anfavea confirma números publicados na quarta-feira pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), que representa as concessionárias.

O volume de vendas em setembro, se comparado a agosto, mostra contração de 3,3%. No acumulado do ano, foram 2,03 milhões de unidades emplacadas, alta de 9,9% em relação a igual intervalo do ano passado.