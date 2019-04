Venda de papelão ondulado cresce 3,6% em fevereiro, diz ABPO

As vendas de papelão ondulado utilizado em embalagens - caixas, acessórios e chapas - cresceram 3,6% em fevereiro ante igual mês do ano passado, de acordo com a Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO), para 278.980 toneladas. Na comparação com janeiro, o dado representa queda de 3,9%.

Segundo a ABPO, este é o primeiro aumento na métrica interanual desde novembro do ano passado.

"Desde o fim da recessão de 2014-16 a expedição nos meses de fevereiro tem crescido na faixa dos 3%", comenta no boletim mensal.

Em termos dessazonalizados, a expedição de papelão ondulado cresceu 0,16% sobre janeiro, para 297.322 toneladas, "o primeiro avanço desde outubro de 2018", ainda de acordo com o documento.