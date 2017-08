Venda de papelão ondulado cresce 2,60% em julho, diz ABPO

As vendas de papelão ondulado utilizados em embalagens - caixas, acessórios e chapas - cresceram 2,60% em julho na comparação com julho de 2016 e 2,23% ante junho de 2017, para 288,255 mil toneladas. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 29, pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO) e são finais referentes ao mês, pois a associação já havia divulgado prévia com valores semelhantes.

No acumulado de janeiro a julho de 2017, as vendas de papelão ondulado sobem 3,07%, para 1,932 milhão de toneladas.

A ABPO também divulga dados com ajuste sazonal, no qual a expedição de julho de 2017 foi 1,44% superior à de junho.

Segundo nota da associação, o primeiro resultado mensal referente ao segundo semestre indica que a indústria de papelão ondulado prossegue em sua trajetória de recuperação. "A continuidade do crescimento da expedição está em linha com a melhora da confiança empresarial, que recuperou em julho parte da perda sofrida no mês anterior. Esta recuperação é fruto de avanços como o observado no nível de utilização da capacidade instalada do setor industrial, que alcançou 74,7%, ligeiramente acima da média do primeiro semestre, de 74,5%", avaliou a associação, em nota.

Assim, a ABPO reiterou a projeção de crescimento para o ano de 2017, para 2,7%.

