Venda de papelão ondulado cai 5,8% em março ante março de 2018, diz ABPO

As vendas de papelão ondulado utilizado em embalagens - caixas, acessórios e chapas - recuaram 5,8% em março ante igual mês do ano passado, de acordo com dados prévios da Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO), para 287.038 toneladas. Na comparação com fevereiro, o dado representa um acréscimo de 2,89%.

Com um dia útil a menos em março do que no ano anterior, a produção por dia útil também recuou, em 2,0%.

Em termos dessazonalizados, a expedição de papelão ondulado recuou 0,8% sobre fevereiro. Essa é a quinta queda consecutiva.

Com isso, acrescente a ABPO em seu boletim mensal, "a expedição retorna a patamares de outubro de 2017".