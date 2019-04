Venda de papelão ondulado cai 4,7% em março ante março de 2018, diz ABPO

As vendas de papelão ondulado utilizado em embalagens - caixas, acessórios e chapas - diminuíram 4,7% em março ante igual mês do ano passado, de acordo com dados da Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO), para 290.383 toneladas. Na comparação com fevereiro, o dado representa um acréscimo de 4,09%.

Com um dia útil a menos em março do que no ano anterior, a produção por dia útil também recuou 0,8% no mês.

Em nota, a entidade observa que comportamento interanual nos meses de março desde 2006 a 2019, mostra que, "após o período de recessão (2015-2016), a expedição cresceu por dois anos nos meses de março, mas tornou a recuar em 2019".

Considerando os dados dessazonalizados, a expedição de papelão ondulado recuou em 0,17% em relação a fevereiro, para 296.550 toneladas.

Na métrica de médias móveis trimestrais, a expedição recuou pela sétima vez consecutiva, indicando que ainda não houve mudança de tendência no crescimento.

No acumulado do primeiro trimestre, a expedição de papelão ondulado recuou 0,8% sobre igual período do ano anterior. Com ajustes sazonais, o volume expedido registrou queda de 1,6% na mesma base de comparação.