Venda de papelão ondulado aumenta 7,94% em novembro, mostra ABPO

Foto: Bragagnolo Papelões e Embalagens

As vendas de papelão ondulado utilizados em embalagens - caixas, acessórios e chapas - cresceram 7,94% em novembro na comparação com o mesmo mês de 2016, mas caíram 1,51% sobre outubro, para 308,036 mil toneladas. Com ajuste sazonal, o volume expedido no mês passado é 0,92% superior ao de outubro.

Os dados fechados do mês foram divulgados nesta quarta-feira, 20, pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO).

No acumulado de janeiro a novembro, as vendas de papelão ondulado somaram 3,226 milhões de toneladas, 5,01% acima do volume expedido nos onze meses iniciais de 2016.