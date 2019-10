Venda de máquinas agrícolas e rodoviárias cai em setembro ante setembro de 2018

No acumulado do ano, são 32,6 mil vendas, queda de 5,7% - Reprodução

As vendas internas de máquinas agrícolas e rodoviárias caíram 5,2% em setembro ante igual mês do ano passado, informou nesta segunda-feira, 7, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Foram 4,7 mil unidades vendidas no mês passado. O resultado, se comparado a agosto, contudo, mostra alta de 11,4%. No acumulado do ano, são 32,6 mil vendas, queda de 5,7% em relação a igual período de 2018.

Na produção, o segmento de máquinas agrícolas e rodoviárias teve recuo de 16,6% em setembro ante igual mês do ano passado, com a fabricação de 4,8 mil unidades. Em relação a agosto, o resultado aponta retração de 14,2%. De janeiro a setembro, as fábricas acumulam a produção de 41,3 mil unidades, baixa de 10,6% sobre igual intervalo do ano passado.



Nas vendas para o mercado externo, as variações também são negativas. Foram mil unidades vendidas ao exterior em setembro, queda de 11,6% em relação a igual mês do ano passado e de 19,7% na comparação com agosto. No acumulado do ano, a contração é de 0,4%, com a exportação de 9,7 mil unidades.