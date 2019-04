Venda de implementos rodoviários cresce 45,08% no 1º trimestre, diz Anfir

As vendas de implementos rodoviários somaram 25.507 unidades no primeiro trimestre de 2019, superando em 45,08% o desempenho reportado um ano antes (17.581 produtos), de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 8, pela Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir).

Em nota, o presidente da entidade, Norberto Fabris, afirma que o resultado consolida a recuperação gradual dos negócios no setor produtor, mas os investimentos necessários para aumentar o aquecimento dos negócios ainda não aconteceram. "A confiança geral melhorou mas as decisões de investir demandam um pouco mais de tempo. Daí esse ritmo mais lento na retomada", aponta.

Segundo Fabris, o maior volume de contratações também já reflete a recuperação gradual, com a indústria gerando mais empregos para acompanhar a demanda.