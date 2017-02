Venda de caminhões em janeiro é a menor para o mês desde 1997, diz Anfavea

O mercado de caminhões terminou janeiro com o menor nível de vendas para o mês desde 1997, informou nesta segunda-feira, 6, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Foram 2.947 unidades emplacadas no primeiro mês de 2017, queda de 33,3% em comparação com igual mês de 2016.

Segundo Marco Saltini, vice-presidente da Anfavea responsável pela área de caminhões, sem considerar janeiro de 1997, o resultado de janeiro de 2017 seria o pior do segmento em sua história. No entanto, ele disse que o desempenho não representa a situação do mercado hoje, já que os emplacamentos de caminhões costumam demorar de dois a três meses depois que saem das fábricas.

"Os dados de janeiro refletem o que foi o mercado em outubro e novembro, que foram meses de muita incerteza no ambiente político em razão das eleições municipais", explicou Saltini. A expectativa da Anfavea para este ano é de crescimento de 6,4% nas vendas de veículos pesados (caminhões e ônibus).

