Vaticano tem queda em seu déficit orçamentário em 2015

Cidade do Vaticano, 04 (AE) - O Vaticano divulgou novos números, segundo os quais seu déficit orçamentário diminuiu pela metade em 2015, para 12,4 milhões de euros (US$ 13 milhões). Em 2014, o déficit orçamentário registrado pelo Vaticano foi de 25,6 milhões de euros.

O Vaticano não incluiu mais detalhes sobre os anos anterior, com o argumento de que houve uma transição em seu sistema de contabilidade financeira.

Foi registrado em 2015 o montante de 24 milhões de euros em contribuições de dioceses da Igreja Católica, um aumento na comparação com os 21 milhões de euros do ano anterior. O Vaticano ainda recebeu 50 milhões de euros do Banco do Vaticano, mesmo valor de 2014.

A cidade-Estado do Vaticano, que inclui o correio, museus e outras atividades, registrou superávit de 59,9 milhões de euros, uma queda de 6% na comparação anual. Fonte: Associated Press.

