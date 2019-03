Vasconcelos: modelagem do leilão busca evitar casos de inviabilidade financeira

A modelagem do leilão de concessões dos aeroportos, realizado nesta manhã de sexta-feira, 15, na B3, representa um aprimoramento do processo em busca de contratos autossustentáveis , segundo o secretário especial da Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Adalberto Santos de Vasconcelos. "Com isso, a intenção é evitar casos de inviabilidade financeira no cumprimento dos contratos", afirmou o secretário durante coletiva de imprensa sobre o certame.

Nesse sentido, uma premissa desse modelo distribuído em blocos é não deixar nenhuma região do País desassistida. "Trouxemos para o contrato um compartilhamento de risco de demanda. Até então esse risco ficava só com a iniciativa privada", observou. Os investimentos, destacou Vasconcelos, serão realizados de acordo com a demanda e, agora, o valor de outorga é variável. "A União e o concessionário ganham", concluiu.

Essa estratégia, disse Vasconcelos, transmite segurança jurídica e econômico-financeira para os investidores. "São aprimoramentos que trouxemos, mas temos muito a fazer ainda", ponderou.