Variação de preço de material escolar pode chegar a 260% para o mesmo item em SP

Na comparação com a edição anterior do estudo, verificou-se uma alta de 9,25% no preço desses materiais - Foto: Terra

Uma pesquisa realizada pela Fundação Procon-SP na capital mostra que a variação de preço entre itens de material escolar pode chegar a 260% para um mesmo produto.

Uma caneta esferográfica da marca Faber Castell, por exemplo, pode custar entre R$ 1,75 e R$6,30 em diferentes estabelecimentos.

O levantamento foi feito entre os dias 7 e 11 de dezembro em nove lojas de São Paulo. Foram pesquisados apontador, borracha, caderno, canetas esferográfica e hidrográfica, colas em bastão e líquida, fita corretiva, giz de cera, lápis preto e colorido, lapiseira, marca texto, massa de modelar, papel sulfite, pintura a dedo, refil para fichário, régua e tesoura escolar.

Na comparação com a edição anterior do estudo, verificou-se uma alta de 9,25% no preço desses materiais. Ao mesmo tempo, o IPC-SP (Índice de Preços ao Consumidor de São Paulo) da Fipe referente ao período registrou uma variação de 2,45%.

A recomendação do Procon-SP é que os pais pesquisem sempre os preços antes de ir às compras, além de verificar quais itens podem ser reaproveitados pelas crianças. Na hora de pagar pelas aquisições, também é essencial verificar as condições de pagamento e a possibilidade de conseguir descontos à vista ou para compras coletivas.