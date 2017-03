Varejo programa ofertas agressivas para aproveitar dinheiro das contas do FGTS

De olho no dinheiro que entrará na economia por ocasião do saque das contas inativas do FGTS, grandes redes varejistas programaram promoções agressivas a partir desta quinta-feira, 9.

O Walmart vai iniciar a mais longa campanha dos últimos tempos. "Serão cerca de 100 dias de campanha", diz o diretor-geral de Marketing, André Stvartman. Ele explica que a promoção vai durar todo o período de liberação de saques, que se estende até julho. A campanha envolve cerca de 3 mil itens, entre alimentos e não alimentos. Além dos descontos de até 50%, será adotada a estratégia de "leve três produtos e pague dois".

Nas lojas do concorrente, o hipermercado Extra, a promoção começa na sexta-feira, 10. O foco das ofertas serão os eletrônicos, que foram negociados com as indústrias a preços mais acessíveis. O gerente de Marketing, Eandres Aguiar, diz que geladeira frost free terá descontos de até R$ 300. Além do corte no preço, os prazos de pagamentos, sem juros, no cartão próprio e no de terceiros serão alongados.

A Via Varejo, dona das bandeiras Ponto Frio e Casas Bahia, não mexeu nos prazos e optou por focar a promoção no desconto sobre o preço à vista. Henrique Vendramini, diretor da Via Varejo, diz que a empresa pesquisou quais são os produtos mais desejados pelo consumidor e focou as promoções nesses itens. A campanha começa nesta quinta e vai até quarta-feira, dia do consumidor. A empresa avalia se repetirá as ofertas nas outras datas de saque do FGTS. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

