Varejo paulistano tem expansão de 3% na 1ª quinzena de outubro

O varejo paulistano registrou alta de 3% nas vendas realizadas na primeira quinzena de outubro ante período equivalente de 2016, apontam dados da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). As vendas à vista apresentaram expansão de 2,8% na mesma base de comparação, enquanto os negócios a prazo tiveram alta de 3,2%.

Para o presidente da ACSP, Alencar Burti, o desempenho foi bom, mas o feriado prolongado de 12 de outubro pesou, já que muitos paulistanos saíram da cidade. Deste modo, Burti avalia que a alta de 3% é melhor do que aparenta. "A expectativa para o restante do mês é seguir neste ritmo, sem muitas surpresas, salvo algum grande episódio político que aumente a incerteza do consumidor", afirmou o presidente da ACSP em nota.

Entre os fatores que ajudaram a sustentar a elevação das vendas nos quinze primeiros dias de outubro, Burti citou o impacto positivo gerado "pelas seguidas quedas dos juros sobre o comércio". Ainda que o desempenho tenha sido considerado positivo, o dirigente ressaltou que não foi suficiente para recuperar a perda de 6,9% verificada no mesmo período de 2016 em comparação à primeira quinzena de outubro de 2015.

Já na comparação com a primeira quinzena de setembro, os quinze primeiros dias de outubro registraram alta de 15,9%, relatou a ACSP, citando o impulso gerado pelas vendas do Dia das Crianças.