Varejo nos EUA tem maior aumento de vendas em feriados de fim de ano desde 2012

Target é uma das principais lojas de varejo dos Estados Unidos - Divulgação

Lojistas entregaram o maior crescimento de vendas entre varejistas nos Estados Unidos nos últimos seis anos, apontam dados preliminares do Mastercard SpendingPulse, com um avanço de 5,1% entre 1º de novembro e 24 de dezembro na comparação com igual período do ano passado. Essa conta exclui apenas a comercialização de automóveis.

Em geral, consumidores americanos gastaram mais de US$ 850 bilhões nesta temporada, de acordo com a Mastercard. "Wall Street está correndo de um lado para o outro como uma galinha sem cabeça, enquanto o Sr. e a Sra. Comerciante estão felizes com seus empregos, aproveitando o melhor aumento de salário em uma década", afirmou o presidente da consultoria Customer Growth Partners, Craig Johnson. Ele acrescenta que uma queda recente nos preços de gasolina ajudou gastos de última hora.

Em linha com a tendência apontada pelos dados da Mastercard, a Amazon revelou nesta quarta-feira ter registrado mais uma temporada de recordes nos feriados de fim de ano, apoiada pela demanda por seus equipamentos campeões de venda, como Echo Dot, Fire TV Stick 4K com o dispositivo de comando remoto de voz Alexa e Echo.