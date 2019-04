Varejo é a surpresa positiva entre balanços do primeiro trimestre

Em termos de eficiência, acreditamos que 54% das companhias do nosso universo de cobertura apresentarão alguma melhora de margem operacional - Foto: Divulgação

O setor de varejo surpreendeu positivamente os analistas nesta safra de balanços relativos ao primeiro trimestre de 2019. Entre os destaques estão os números da Lojas Renner, anunciados nesta semana, e do GPA, que ainda vai divulgar seu balanço completo, mas já publicou suas prévias operacionais, consideradas sólidas.

O Santander, por exemplo, destaca Lojas Renner e Localiza entre os balanços já divulgados com resultados acima da estimativa média dos analistas. A rede varejista de moda inclusive faz parte da carteira de recomendações atual do banco. Por outro lado, os destaques negativos, na opinião do Santander, foram Cielo e Via Varejo, até agora.

Em relação à temporada como um todo, o Santander está otimista. "De forma consolidada, projetamos um crescimento médio de 13,5% da receita líquida na comparação anual, enquanto os lucros corporativos devem crescer 14% na mesma base de comparação.

Em termos de eficiência, acreditamos que 54% das companhias do nosso universo de cobertura apresentarão alguma melhora de margem operacional. Setorialmente, vemos o segmento de transportes, bancos e mineração com boas perspectivas de resultado, enquanto o setor de siderurgia deve ser o destaque negativo da temporada", afirma Ricardo Peretti, estrategista de Pessoa Física da Santander Corretora.

Pedro Galdi, da Mirae Asset, também destaca positivamente os números de Lojas Renner e Localiza, enquanto Usiminas, Cielo, Via Varejo e Weg apresentaram números "fracos". Segundo ele, o momento fraco da economia justifica esses balanços mais negativos. Sobre as expectativas, Galdi espera bons números de Itaú Unibanco, Santander, Ambev, GPA e Carrefour, enquanto BRF deve repetir prejuízo, e as construtoras continuarão a refletir o mercado ainda fraco.

Outro analista que destacou o setor de varejo foi Alexandre Faturi, da Nova Futura Investimentos. Ele lembra que os números de Lojas Renner e as prévias de GPA surpreenderam positivamente, mesmo com o momento econômico mais difícil. "O GPA ainda desfrutou de uma aceleração dos preços de alimentos durante o trimestre", ressalta.

Em relação às carteiras recomendadas para a próxima semana, a Guide Investimentos retirou Sabesp ON, substituída por Bradesco PN. Além dos números do primeiro trimestre de 2019, a corretora espera que os lucros continuem crescendo nos próximos trimestres, e também a melhora na qualidade da carteira de crédito.

A Terra Investimentos retirou BB Seguridade ON da sua carteira, com a entrada de Kroton ON. Sobre o grupo de educação, os analistas da corretora destacam a conclusão da parceria com a BV Financeira, que é "um passo importante para a dependência cada vez menor de alunos Fies".

A Mirae Asset mudou quase toda sua carteira, mantendo somente Itaú Unibanco PN em relação à semana passada. Foram colocadas na carteira Santander Brasil Unit, Odontoprev ON, Usiminas PNA e Multiplan ON.

A Nova Futura manteve BB Seguridade ON e CVC ON em relação à carteira da semana passada. Entraram na carteira recomendada EDP Energias do Brasil ON, GPA PN e Movida ON. A Modalmais mudou toda sua carteira, agora composta por Porto Seguro ON, Lojas Renner ON, Petrobrás PN, Vale ON e Itaúsa PN.