Varejistas aceleram expansão em 2019

Com o início de um novo ciclo de crescimento econômico que se desenha, a expectativa para o ano que vem é de que o saldo de novas lojas mais que dobre em relação ao resultado deste ano. Nos cálculos da Confederação Nacional do Comércio (CNC), entre aberturas e fechamentos, até 15 mil novos pontos de venda devem entrar em operação em 2019.

Para projetar esse número, o economista-chefe da CNC, Fabio Bentes, considerou a melhora da confiança dos empresários do setor e a perspectiva de um crescimento maior do faturamento do comércio em 2019. As vendas do varejo ampliado, que inclui veículos e materiais de construção, deve crescer 5,2% em 2019, ante 4,5% este ano. Até outubro o avanço foi de 5,3%.

Pesquisa nacional feita recentemente pela CNC com 6 mil empresários do setor mostra que 42% dos varejistas estavam dispostos a investir no seu próprio negócio. Isso significa ampliar lojas ou abrir filiais. No final de 2017, a mesma enquete indicou que 38% pretendiam fazer expansões.

Essa maior disposição para ampliar o próprio negócio é confirmada pelo Ibope Inteligência. A consultoria registrou neste ano, especialmente a partir do segundo semestre, crescimento de 67% na procura por pesquisas que identifiquem os melhores mercados e os pontos com maior potencial de faturamento para decidir onde as novas lojas serão abertas. "Temos a impressão de que os empresários do varejo vão pisar no acelerador", diz Fábio Caldas, diretor de shoppings e varejo do Ibope.

Além do aumento da demanda por estudos de geolocalização das lojas, Caldas aponta que o aquecimento do varejo é nítido. E isso sustenta, na sua opinião, a retomada dos investimentos em expansão. Em novembro, pelo quarto mês seguido, o fluxo de consumidores nos shoppings cresceu 2,1% em relação ao mesmo período do ano passado, depois de ter ficado no vermelho entre maio e julho. Os dados são do Iflux, indicador apurado pela consultoria em parceria com a Mais Fluxo.

Despesas

Outro fator que impulsiona as decisões de investimento neste momento são as despesas do setor, que ainda continuam num patamar mais baixo, como os aluguéis comerciais. "Para os varejistas que estão com capital, a oportunidade é agora", afirma o presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), Nabil Sahyoun, vislumbrando o crescimento mais forte da economia em 2019. Por causa do grande volume de espaços vagos nos shoppings, a negociações estão mais favoráveis aos lojistas. É possível obter descontos na locação e prazos maiores de carência, explica Sahyoun.

A redução dos despesas para abrir novas lojas é confirmada pelo diretor geral da rede de lanchonetes Bob's, Marcelo Farrel. "O aluguel teve uma redução importante e também há uma oferta maior de mão de obra", acrescenta o executivo. Ele lembra que, anos atrás, quando a economia estava a todo vapor, esses gastos estavam tão altos que acabavam por limitar a expansão.

Em 2018, o Bob's abriu 75 lojas, 15 a mais do que o ano anterior. Na semana passada, foram inaugurados seis pontos de venda numa tacada só. A grande concentração de aberturas ocorreu para aproveitar o bom momento de vendas da virada do ano, explica o executivo. Para 2019, estão previstos, entre franquias e lojas próprias, 100 novos pontos de vendas da marca, com investimentos que somam R$ 200 milhões.

O Habib's também está otimista com a expansão. "No mercado de fast-food, o importante é chegar antes do concorrente", diz Mauro Saraiva, presidente do Grupo Habib's. O plano do Grupo, que reúne as bandeiras Habib's, Ragazzo, Complexo H e Tendall Grill, é inaugurar 125 pontos de venda no ano que vem. 2019 será o maior ano de expansão do Grupo, com investimentos de R$ 100 milhões, considerando aportes de franqueados e próprios. Neste ano, foram abertas 75 lojas, que absorveram R$ 60 milhões. Além do mercado imobiliário e da conjuntura, ambos favoráveis à expansão, Saraiva ressalta que o Grupo criou um formato de loja menor, o que facilita o crescimento rapidamente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.